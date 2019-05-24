Поездка секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в США прошла весьма неудачно, пишет газета «Грапарак» .

Как отмечает издание, несмотря на усилия МИД и посольства Армении, в рамках визита секретаря Совбеза в США не удалось провести серьезные встречи.

Более того, как говорится в публикации, Григоряна отказался принять советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Секретарь Совбеза Армении вынужден был встретиться с представителем офиса Болтона.

По утверждению газеты, ранее во время визита в Ереван Болтон также не встретился с Григоряном тет-а-тет.

Minval.az