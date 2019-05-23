Россия не имела колоний в Африке, но Россия активно участвовала в борьбе за освобождение Африки. С этой точки зрения мы, Конго и Россия, работали плечом к плечу в совместной борьбе, на островах Зеленого Мыса, в Мозамбике, в Анголе, в других странах.

Об этом в интервью ТАСС заявил находящийся с визитом в Москве президент Конго Дени Сассу-Нгессо.

«Мы думаем, что Россия — это важная страна, которая могла бы сегодня играть существенную роль в тот момент, когда Африка находится в поиске партнеров для того, чтобы отстроить себя. В области инфраструктуры, в области экономики и даже в области своей безопасности в этом суровом мире.

Мы думаем, что в то время, как народ Африки желает развивать свою экономику, Россия может утвердиться в мире, Россия должна занять свое место в Африке после того, как Россия поучаствовала в борьбе за ее освобождение. Теперь настал момент поучаствовать в борьбе за строительство Африки. И предстоит сделать много работы», — сказал он..

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