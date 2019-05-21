В турецком городе Денизли на голову прохожей упали кирпичи. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как по тротуару идут две девушки, и на одну из них внезапно обрушивается несколько кирпичей. Пострадавшая упала, но тут же попыталась подняться. К месту происшествия подбегают прохожие, чтобы оказать помощь и увести подальше от стройки.

19-летнюю Бусру Ясар (Busra Yasar) доставили в больницу университета Памуккале на западе Турции. Ее состояние оценивается как стабильное, она находится под наблюдением врачей.

По данным местных СМИ, кирпичи упали с четвертого этажа строительной площадки. Предположительно, это произошло из-за ошибки рабочего. Его задержали и начали допрашивать. Предъявят ли мужчине какие-либо обвинения, пока неизвестно.

Minval.az