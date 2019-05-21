Согласно исследованию NDI, большинство опрошенных считает, что Грузия не готова вступить в ЕС (59 процентов) и НАТО (55 процентов).

На вопрос, что больше всего мешает Грузии стать членом ЕС, 36% опрошенных считают, что фактором-помехой являются территориальные конфликты Грузии, а по мнению 20 процентов — вступлению Грузии в ЕС мешает Россия, нехватка демократии — считает 15 процентов.

Что касается НАТО, 47 процентов опрошенных считают, что вступлению Грузии в НАТО мешает Россия, фактором-помехой 42 процента называет оккупированные территории, нехватка демократии — считает 15 процентов.

«Несмотря на то, что поддержка ЕС в Грузии твердая, стоит обратить внимание на широко распространенную веру в то, что ЕС представляет угрозу для грузинской культуры и ценностей. Организации, работающие над поддержкой ЕС должны хорошо объяснить населению суть членства в ЕС и его цели», — отмечают в NDI.

В то же время директор грузинского офиса NDI Лора Торнтон считает, что было интересным узнать, как по-разному воспринимают НАТО в армянских и азербайджанских поселениях.

«Если для этнических армянских граждан вступление в НАТО неприемлемо, в азербайджанских поселениях четко видна проблема нехватки информации, соответственно, в данных регионах нужны различные подходы коммуникации. Также с этнически азербайджанским населением нужно больше коммуникации», — заявляет Торнтон.

Национальный демократический институт (NDI) и Кавказский исследовательский ресурсный центр (CRRC) представляют СМИ первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в апреле 2019 года.

Полевые работы исследования были проведены в период с 28 марта по 15 апреля в масштабах Грузии (кроме оккупированных территорий), по принципу случайного отбора 2,927 респондентов, на основании личного интервью.

NDI отмечает, что средняя погрешность результатов исследования – в пределах +/- 2,3 %.

Minval.az