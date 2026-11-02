В Украине в воскресенье вечером было взломало приложение «Воздушная тревога», жители получили сообщения о якобы ядерной опасности или угрозе уличных боев.

После этого мобильное приложение МЧС России тоже подверглось массированной кибератаке.

В МЧС указали, что в результате кибератаки «злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению».

«В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования», — сказано в сообщении ведомства.

Около 2:45 в каналах МЧС и РСЧС РФ, а также в приложении ведомства и каналах региональных оперштабов одновременно появились фейковые сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок по России.