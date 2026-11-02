Сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini с 23 людьми на борту.

Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Центр морской безопасности в Индийском океане (MSCIO).

Судно захватили у северо-восточного побережья Сомали, между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун. По данным источника в морской полиции автономного региона Пунтленд, на борту находились 21 гражданин Ирана и двое сомалийских охранников. В нападении участвовали 12 пиратов. Информация о состоянии экипажа пока отсутствует.

MSCIO предупредил, что захваченное судно может использоваться в качестве плавучей базы для нападений на торговые корабли. Военно-морская операция Евросоюза «Аталанта» начала расследование инцидента и призвала суда в регионе сохранять бдительность и сообщать о подозрительной активности.