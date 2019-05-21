

В Красноярском крае России женщина проломила череп своему трехмесячному ребенку.

Как сообщает сайт Следственного комитета РФ по Красноярскому краю, инцидент произошел еще в феврале в поселке Березовский. 30-летняя женщина разозлилась на своего плачущего ребенка и с силой бросила его на диван. Малыш ударился о деревянную перегородку, у него на голове образовался отек. Однако к врачам женщина не поехала.

Она обратилась в больницу лишь два месяца спустя – в апреле. Врачи диагностировали ушиб головного мозга и перелом теменной кости и прооперировали малыша. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину она полностью признала. В настоящее время решается вопрос о лишении родительских прав.

Minval.az