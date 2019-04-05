В своем Facebook действующий президент Украины предложил Зеленскому не бояться дебатов.

Как передает «РБК», по словам Порошенко, за свою жизнь он не раз участвовал в дебатах и смотрел конкурентам в глаза. «Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий», — объяснил он.

«Не ищите причин для отказа от дебатов и не ставьте условий. Никем не прикрывайтесь – это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион», — добавил Порошенко.

Инициатива о проведении дебатов прозвучала от Зеленского 3 апреля. В качестве одного из условий дебатов кандидат в президенты назвал сдачу анализов перед дискуссией. Петр Порошенко принял вызов Зеленского, предложив сдать анализы утром 5 апреля в медпункте «Олимпийского».

Не исключено участие в дебатах и Юлии Тимошенко, которая в первом туре президентских выборов заняла третье место. Ей Зеленский предложил роль арбитра.

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