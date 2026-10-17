Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что стране, вероятно, придется вернуться к обязательному военному призыву. Об этом он сообщил на ежегодной конференции молодежной организации блока ХДС/ХСС в Бонне.

По словам главы правительства, окончательные выводы об эффективности действующей добровольной модели военной службы будут сделаны в следующем году. При этом он отметил, что возвращение воинской обязанности уже включено в основную программу политического блока.

«Я не хочу предвосхищать результат оценки, которую мы дадим в следующем году, но мы не без основания включили возвращение воинской повинности в нашу основную программу. И у всех нас усиливается ощущение, что без такой обязанности не обойтись», — заявил Мерц.

Канцлер также выразил мнение, что значительная часть молодого поколения готова пройти военную службу ради общественного блага.

Закон о новой системе военной службы в Германии вступил в силу 1 января 2026 года. Он предусматривает обязательное заполнение анкеты для оценки мотивации и пригодности к службе мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет. При этом набор в Бундесвер пока остается добровольным.

Власти рассчитывают увеличить численность действующей армии до 260 тыс. военнослужащих. Кроме того, планируется сформировать резерв численностью 200 тыс. человек, в который смогут входить как мужчины, так и женщины.

Добровольцы могут проходить службу сроком от семи до 23 месяцев. При этом для мужчин призывного возраста предусмотрены дополнительные требования при выезде за пределы страны.

На фоне обсуждения будущего военной службы в Германии растет число заявлений об отказе от нее. По данным Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества, за первые восемь месяцев 2026 года было подано 12 102 таких заявления. Это более чем втрое превышает показатель за весь 2025 год, когда зарегистрировали 3 879 обращений.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что после рассылки 300 тыс. анкет интерес к службе выразили около 20% мужчин, получивших и заполнивших документы. По данным издания, на тот момент Бундесвер привлек около 530 добровольцев.

Таким образом, вопрос о возможном возвращении обязательного призыва остается частью дискуссии в Германии о численности вооруженных сил и способах пополнения армии. Окончательное решение будет зависеть, в частности, от оценки результатов действующей добровольной модели.