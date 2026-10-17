В центре Парижа произошли столкновения между полицией и участниками массовой студенческой демонстрации. Правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Есть пострадавшие.

По данным СМИ, акция началась 17 октября на площади Республики, где собрались старшеклассники и студенты. Участники планировали пройти маршем до площади Клиши, однако столкновения с полицией начались еще до начала шествия.

Некоторые демонстранты бросали в правоохранителей камни и бутылки. В ответ полиция применила специальные средства. На площади заранее были размещены подразделения полиции и мобильные отряды жандармерии.

В результате столкновений пострадала женщина. Добровольцы-медики вынесли ее из толпы.

Позднее обстановка обострилась. По сообщениям очевидцев, площадь Республики заволокло облаком слезоточивого газа, а в сторону полицейских продолжали лететь камни и петарды.

К акции присоединились также представители движения «желтых жилетов» и другие активисты. Среди причин недовольства — требования улучшить условия обучения и увеличить финансирование школ, а также протест против роста стоимости жизни и снижения покупательной способности населения.

Массовые акции прошли и в других городах Франции. В свою очередь, власти усилили меры безопасности на фоне опасений новых столкновений.