Изображение официального бренда чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года было продемонстрировано с помощью специальной проекции на одном из символических мест Баку — Девичьей башне, а также на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как сообщили в АФФА, в рамках проекта официальная эмблема и брендовые элементы турнира были представлены в обоих местах с помощью специальных визуальных эффектов.

Отметим, что чемпионат мира по футболу U-20, который пройдет в 2027 году, совместно примут Азербайджан и Узбекистан.