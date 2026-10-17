Соединенные Штаты Америки работают над организацией трехсторонней встречи президентов Украины, США и России. Среди возможных мест проведения переговоров рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, США и одна из европейских стран. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 октября в аудиокомментарии журналистам.

По его словам, у американской стороны уже есть предложение о проведении трехсторонней встречи и обсуждает возможные места переговоров.

«США работают над этим. У них есть предложение трехсторонней встречи. Эта встреча может быть и в одной из стран Ближнего Востока, и Соединенные Штаты Америки сейчас говорят об Эмирате или Саудовской Аравии», — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что встреча может состояться в Соединенных Штатах во время заседания G20. В то же время, никакого подтверждения этого варианта пока нет ни от России, ни от США.

Еще одним возможным местом проведения переговоров является одна из европейских стран. По словам Зеленского, европейская сторона уже начинает соответствующие контакты.