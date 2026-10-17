Основатель SpaceX Илон Маск сам предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость работы спутниковой системы Starshield в Украине. Эти меры затруднили перехват украинскими силами российских беспилотников и ракет. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений.

По данным издания, Маск предложил ввести ограничения, с которыми, как утверждает один из источников, согласился Трамп. После этого Пентагон получил возможность реализовать замедление работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink.

Ранее Маск отрицал свою причастность к ограничениям и утверждал, что любые решения о скорости и использовании системы принимались американскими военными и в конечном счете президентом США.

Однако, как пишет The Telegraph, эту версию событий подтвердили высокопоставленный европейский чиновник и два украинских источника. Один из собеседников издания заявил, что Маск и американская администрация участвовали в принятии решения.

При этом в пятницу Трамп заявил, что не считает ни себя, ни Маска ответственными за потерю Украиной доступа к Starlink. Представитель американских властей, на которого ссылалось AFP, также утверждал, что президент не обращался с просьбой сократить объем услуг Starshield для Украины. Пентагон публично не объяснял причины введенных ограничений.

По данным The Telegraph, ограничения предусматривали снижение скорости беспилотников, использующих Starshield, примерно до 160 км/ч. Это существенно затруднило перехват реактивных беспилотников и ракет, скорость которых может быть вдвое выше.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «очень опасным и неприятным сюрпризом». В пятницу он сообщил, что украинская сторона получила сигналы из Белого дома о возможном восстановлении соответствующих возможностей системы. При этом, по его словам, прежние ограничения скорости на тот момент еще не были полностью восстановлены.

Ситуация вновь обострила дискуссию о зависимости Украины и европейских стран от спутниковой инфраструктуры, контролируемой частными компаниями. Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее предупреждал об опасности чрезмерной зависимости Европы от Маска и SpaceX.

Евросоюз, в свою очередь, рассчитывает ввести в эксплуатацию собственную спутниковую систему связи Iris² к 2030 году.

Маск и ранее ограничивал использование Starlink украинскими силами. В 2023 году он подтвердил, что отклонил запрос Киева на применение системы для атак на Крым, заявив, что не хотел становиться соучастником крупного военного акта.