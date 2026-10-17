Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг считает, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к масштабным изменениям во всех отраслях экономики и странах мира. По его мнению, долгосрочные преимущества этой технологии в конечном итоге перевесят опасения инвесторов, связанные с текущей нестабильностью рынка.

В интервью Bloomberg Хуанг отметил, что массовое внедрение ИИ находится лишь на начальном этапе, а нынешние колебания на финансовых рынках не меняют фундаментальных перспектив отрасли.

«Это приведет к трансформации, окажет очень позитивное влияние на каждую отрасль и каждую страну. Нет сомнений, что это продолжится, и мы находимся в самом начале этого процесса», — заявил глава Nvidia.

Компания Nvidia является одним из ключевых производителей графических процессоров и других аппаратных решений, используемых для разработки и работы систем искусственного интеллекта. Кроме того, компания поставляет сетевые решения для инфраструктуры центров обработки данных.

Несмотря на долгосрочные ожидания роста, сектор искусственного интеллекта переживает период повышенной волатильности. Как отмечает Bloomberg, акции ряда производителей микросхем и оборудования, включая Micron, SK Hynix, SanDisk и Seagate, снизились на фоне сообщений об успехах китайских конкурентов.

На этой неделе индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи снижался восемь торговых сессий подряд. По данным Bloomberg, это самая продолжительная серия падения с 2008 года. Акции Nvidia также демонстрировали отрицательную динамику в течение семи из восьми последних торговых сессий.

Хуанг призвал инвесторов не придавать чрезмерного значения краткосрочным колебаниям котировок и новостному фону. По его словам, отдельные сообщения могут влиять на настроения рынка, но не обязательно меняют долгосрочные тенденции.

«Новости, как вы знаете, происходят постоянно, но они не изменят фундаментальных вещей», — отметил он.

По мнению руководителя Nvidia, отдача от масштабных инвестиций в аппаратное обеспечение со временем поможет стабилизировать рынок. Он рекомендовал инвесторам ориентироваться на долгосрочные перспективы и фундаментальные показатели, а не на ежедневные изменения котировок.

Дополнительные вопросы у инвесторов вызывает динамика роста отдельных компаний в сфере искусственного интеллекта. В частности, Bloomberg ранее сообщал о замедлении темпов роста Anthropic — разработчика ИИ-модели Claude.

По данным, приведенным в публикации, компания сообщила потенциальным инвесторам, что ее выручка за третий квартал достигла $16,8 млрд. Это означает замедление роста по сравнению с трехзначными темпами, которые наблюдались ранее в течение года.

На этом фоне участники рынка оценивают, насколько устойчивым останется спрос на ИИ-технологии и оправдают ли себя масштабные вложения в инфраструктуру. В центре внимания — инвестиции в вычислительные мощности, чипы и центры обработки данных, необходимые для развития и масштабирования ИИ.

Хуанг, в свою очередь, убежден, что нынешняя нестабильность не отменяет долгосрочного потенциала технологии. По его оценке, искусственный интеллект продолжит менять экономику и различные сферы деятельности, а его влияние в ближайшие годы будет только усиливаться.