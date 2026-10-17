Российский препарат «Гепаторен-МРНЦ», разработанный для лечения первичного и метастатического рака печени, успешно прошел первую и вторую фазы клинических исследований. Об этом заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн, передают российские СМИ.

По его словам, препарат не имеет аналогов в мире и основан на альбуминовых сферах, меченных радиоактивным изотопом рения-188 (188Re).

«Мы завершили I и II фазы клинических исследований инновационного препарата „Гепаторен-МРНЦ“, не имеющего аналогов в мире. Он основан на альбуминовых сферах, меченных 188Re, и предназначен для лечения пациентов с первичным и метастатическим раком печени», — сообщил Каприн.

Разработка ведется на фоне расширения возможностей российской ядерной медицины. Как отметил онколог, в 2021 году на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России открыли первую в стране ядерную аптеку для производства радиофармацевтических препаратов.

На этой площадке выпускают препараты на основе лютеция-177, рения-188 и актиния-225, применяемые для лечения онкологических и ряда других заболеваний.

Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат «Нимоланцим» с действующим веществом нимотузумаб. Он предназначен для лечения некоторых онкологических заболеваний у взрослых, включая опухоли пищевода, головы и шеи, а также отдельные виды злокачественных опухолей головного мозга.