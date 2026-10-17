Азербайджан впервые за последние 16 лет закупил бензин марки АИ-92 в Ираке. При этом общий объем импорта этого вида топлива за январь–август 2026 года сократился более чем на 95%, тогда как экспорт в Грузию существенно вырос. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Азербайджана.

За первые восемь месяцев 2026 года Азербайджан импортировал из Ирака 505,1 тонны бензина АИ-92 на сумму 328,3 тыс. долларов.

В целом за отчетный период объем импорта автомобильного бензина этой марки составил 3 919 тонн, а его стоимость — 2,89 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года физический объем поставок снизился на 95,3%, а их стоимость — на 95,5%.

Крупнейшим поставщиком бензина АИ-92 в Азербайджан остается Россия. За январь–август республика приобрела у нее 3 414 тонн топлива на сумму 2,56 млн долларов. В годовом выражении объем поставок сократился на 94,6%, а стоимость — на 94,7%.