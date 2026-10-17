Стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 30 сентября 2026 года достигли 89,38 млрд долларов, что почти в 20 раз превышает внешний государственный долг страны. По объему стратегических резервов республика значительно опережает Грузию и Армению. Об этом сообщает Trend со ссылкой на официальные статистические и финансовые данные.

Согласно приведенным данным, внешний государственный долг Азербайджана составляет 4,51 млрд долларов. Таким образом, стратегические резервы страны превышают его примерно в 19,8 раза.

Для сравнения, международные резервы Грузии в сентябре 2026 года составляли 8,17 млрд долларов, а валютные резервы Армении — 6,66 млрд долларов. Стратегические резервы Азербайджана, таким образом, примерно в 10,9 раза превышают показатель Грузии и в 13,4 раза — показатель Армении.

При этом необходимо учитывать различия в структуре показателей: стратегические резервы Азербайджана включают как валютные резервы Центрального банка, так и активы Государственного нефтяного фонда.

По данным Центрального банка Азербайджана, на 1 октября 2026 года валютные резервы регулятора составляли 15,363 млрд долларов. За месяц они увеличились на 62,1 млн долларов, или 0,41%, а за год — на 4,053 млрд долларов, или 35,8%.

Активы Государственного нефтяного фонда на конец первого полугодия 2026 года достигли 72,6 млрд долларов. Фонд аккумулирует и управляет доходами от энергетического сектора, обеспечивая долгосрочную финансовую основу государства.

По данным председателя Центрального банка Талеха Кязымова, стратегические резервы Азербайджана превышают объем ВВП и позволяют финансировать около 41 месяца импорта товаров и услуг. Кроме того, их объем примерно в 3,5 раза превышает денежную массу M2.

Дополнительную поддержку внешней финансовой позиции страны обеспечило положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса.

По данным Центрального банка, в первом полугодии 2026 года профицит счета текущих операций составил 4,7 млрд долларов, или 12,4% ВВП. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 2,3 млрд долларов.

При этом профицит текущего счета нефтегазового сектора достиг примерно 9 млрд долларов, тогда как в ненефтегазовом секторе был зафиксирован дефицит в размере 4,3 млрд долларов.

В январе–июне средняя фактическая цена азербайджанской нефти составила 94,5 доллара за баррель — на 33% больше, чем годом ранее. Экспорт товаров за этот период достиг 14,3 млрд долларов, импорт — 8,1 млрд долларов. Положительное сальдо торговли товарами составило 6,2 млрд долларов.

В то же время ненефтегазовый экспорт за первое полугодие составил 2 млрд долларов, а профицит по транспортным услугам достиг 941 млн долларов. Эти показатели отражают потенциал дальнейшего расширения ненефтяных источников валютных поступлений.

Согласно данным Министерства финансов, доходы сводного бюджета Азербайджана за первое полугодие 2026 года составили 24,4 млрд манатов, расходы — 19,8 млрд манатов. Профицит достиг 4,58 млрд манатов, или около 7% ВВП.

В доходах государственного бюджета заметную роль играют ненефтегазовые поступления. За первые шесть месяцев они составили 10,98 млрд манатов, или 57,3% доходов госбюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6,8%.

Согласно среднесрочным прогнозам Министерства финансов, к 2030 году доля ненефтегазового сектора в ВВП может увеличиться до 82%. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 169,1 млрд манатов, в том числе 138,6 млрд манатов ненефтегазового ВВП. Среднегодовой темп реального роста ненефтегазовой экономики ожидается на уровне 4,4%.

В базовом сценарии Министерства финансов на 2027–2030 годы среднегодовая цена нефти заложена на уровне 65 долларов за баррель. При таких условиях активы Государственного нефтяного фонда к 2030 году прогнозируются на уровне 73,9 млрд долларов.

По прогнозам ведомства, отношение государственного долга к ВВП составит 19,5% к концу 2026 года и 20,4% — к концу 2030-го.

Таким образом, значительный объем стратегических резервов и относительно небольшой внешний государственный долг формируют для Азербайджана финансовый запас прочности. При этом дальнейшее укрепление устойчивости экономики будет зависеть не только от сохранения резервов, но и от диверсификации экспорта, роста ненефтегазового сектора и эффективного управления государственными активами.