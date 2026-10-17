Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о втором за последние часы инциденте с супертанкером, который, по утверждению Тегерана, подорвался на морской мине в Персидском заливе.

Как сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР, инцидент произошел утром. На борту судна находилось более 2 млн баррелей сырой нефти.

По версии иранской стороны, танкер пытался пройти по маршруту, который Тегеран считает незаконным, отключив навигационные и радиолокационные системы.

«После попадания в мину в машинном отделении произошел мощный взрыв, и судно, нарушившее правила, было обездвижено», — говорится в заявлении КСИР.

Другие подробности происшествия, в том числе название танкера, его принадлежность и информация о возможных пострадавших, в опубликованном сообщении не приводятся.

Это уже второй подобный инцидент, о котором иранская сторона сообщила за последние часы. Кроме того, в пятницу произошли еще два инцидента с танкерами, пытавшимися пройти через Ормузский пролив.