Результаты венской встречи междупремьер-министром Армении и президентом Азербайджана по карабахскому урегулированию дают надежду на прогресс. Об этом заявила в четверг глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Азербайджан в Брюсселе, передает ТАСС.

«Последняя встреча лидеров Армении и Азербайджана в Вене была позитивной. Она, вместе с Парижским соглашением в январе, контактами на высоком уровне, значительным сокращением нарушений прекращения огня, дает нам некоторую надежду, что процесс может продвинуться вперед и что обе страны будут придерживаться обязательств и вести переговоры без предварительных условий», — сказала она.

Minval.az