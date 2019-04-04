Анонимное сообщение с угрозой взрыва в торговом комплексе «Садовод» на юге-востоке Москвы поступило в адрес силовиков по электронной почте, готовится проверка рынка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

«Сообщение об угрозе взрыва в ТК «Садовод» на 14-м километре МКАД поступило на электронную почту одного из силовых ведомств», — сказал собеседник агентства, добавив, что специалисты оперативных служб уже выехали для проверки.

Новая волна сообщений и звонков о «минировании» началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.

Minval.az