Действующий глава государства Петр Порошенко принял вызов кандидата в президенты Владимира Зеленского и дал согласие на ультимативный призыв в предвыборном ролике шоумена о дебатах на стадионе НСК Олимпийский. Об этом об объявил в ролике, который опубликован в Facebook.

«Владимир Александрович. Я рад, что Вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с Вами очень разные. Главное отличие — стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны света: моя страна — это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем не встанет на колени», — заявил Порошенко.

«И дебаты — это не шоу. Избирательная кампания — это событие, которое определяет будущее страны и нации на годы и десятилетия вперед. Тут не до шуток. Быть президентом и верховным главнокомандующим — это не игра, это не желание понравиться. Быть президентом и верховным главнокомандующим — значит нести ответственность за людей, нести ответственность за страну — и внутри Украины, и на международном уровне», — отметил он.

«И дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Дебаты — это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах. Страна не просто выбирает — она доверяет свою судьбу», — подчеркнул Порошенко.

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», — сказал Порошенко.

Ранее Зеленский записал ролик на «Олимпийском» стадионе Украины, назвал ряд обязательных условий (дебаты на стадионе; кандидаты должны пройти медэкспертизу на алкоголь и наркоманию; и т.д.) и «дал 24 часа» противнику. Он заявил, что дебаты «должны проходить перед народом Украины». Его условия шли вразрез с тем, что написано в законе о выборах.

Minval.az