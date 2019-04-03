В соответствии с годовым планом действий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, 3 апреля был организован визит военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, в Военную Академию Вооруженных Сил.

Как сообщает МО АР, представители аппаратов военных атташе из двенадцати стран в количестве 14-ти человек ознакомились с ходом учебного процесса в академии, после чего им был представлен брифинг об учебном заведении.

Затем гости, посетив Музей военной истории Азербайджана, ознакомились с продемонстрированными здесь экспозициями.

Военные атташе поблагодарили руководство Министерства обороны за организацию визита.

Minval.az