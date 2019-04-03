Борт президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Москву.

У трапа официальную делегацию президента Казахстана встречали заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, глава департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев и посол республики в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. Среди встречающих со стороны российской делегации также посол России в РК Алексей Бородавкин.

В ходе церемонии прозвучали гимны двух стран — сначала Казахстана, затем России.

Касым-Жомарт Токаев 3 апреля совершает свой первый зарубежный визит в качестве президента Казахстана по приглашению российского лидера Владимира Путина. Переговоры глав государств в узком и расширенном форматах состоятся в Кремле.

Повестка встречи лидеров двух государств содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Также планируется, что Токаев встретится с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко и представителями творческой интеллигенции России.

Кроме того, Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.

Minval.az