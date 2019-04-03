Воцарившаяся в Ереване паническая растерянность четко высвечивает эфемерность платформы армянского истеблишмента. Это последствия Венской встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Если соединить воедино провальный итог «тайного» визита в Москву министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, авральную редактуру текста на сайте премьера об итогах телефонного разговора Пашиняна с Путиным, наконец, сотрясание воздуха пустозвонными угрозами министра обороны Тонояна, складывается чисто армянский ребус.

Для тех, кто не знаком с армянской ментальностью, это и вправду темный лес. Другое дело для азербайджанцев. Весь разнобой и корявый порядок — хорошо изученная субстанция. Достаточно потянуть за одну ниточку, чтобы обнажилась вся текстура нелепостей.

В том, что в происходящем маскараде не пахнет профессионализмом, это как пить дать. Наблюдаемый раздрай есть результат неумелого администрирования, за который в ответе Пашинян. Он, как командир дилетантов, с самого начала пошел не по той колее, и чтобы выпутаться из головоломной ситуации, нажимает на все кнопки. Но их-то осталось не много.

Обстановка для премьера не только не выигрышная, но и чреватая, и отчетливо напоминает попытку бегства от ужаса. Чтобы распутать чертов клубок, необходим прорыв хотя бы в одном направлении.

Обещанные революцией преференции оказались мыльными пузырями, и теперь остается только блефовать внушением в сторонников и избирателей ложной уверенности.

Карабахский узел из благоприятного фактора для политических дельцов зримо превратился в фактор угрозы, который может положить крест не только на политическую карьеру. Все надежды, которые новая власть связывала с получением помощи от Запада, канули в Лету. Ереван с протянутой рукой опять на старом Московском траверсе.

Глава внешнеполитического ведомства Мнацаканян, впопыхах последовавший в Первопрестольную, вышел в дорогу с конкретной целью, чтобы подготовить дипломатический тыл на случай провала в Вене. Значит, его шефу заранее было известно, чем закончится раунд. Пашинян не только не добился результат, но понял, что ему ничего не светит. Свернуть оккупационную кампанию, которую затеяли Кочарян с Саргсяном, придется ему. А этот шаг сродни самострелу.

Ястребы держат палец на курке, чтобы наказать «карабахского вероотступника». Дабы не будоражить кипящее сознание бесноватых отцов сепаратизма, он не лезет на рожон.

Но отлынивать от переговоров уже тоже не получается. Посредники вынудили его сесть за стол, и стало очевидно, что дипломатическому дезертирству премьера пришел конец.

Но выход из тени тоже ничего привлекательного не сулит. Он загнан в рамки. Вот почему его главный дипломат досаждал сопредседателю от РФ Игорю Попову, чтобы заготовить спасительный отход.

Уговорить российскую дипломатию, точнее, склонить ее к подлогу по принципу «загодя», не получилось. Не тот случай, чтобы с помощью «смягчающих тезисов и оборотов» сбить силу удара. Попов на авантюру не повелся.

После Вены премьер воскликнул: «Эврика!», заявив, дескать, в Венском формате нет проигравших. Разумеется, он позаботился о своем имидже, чтобы ему не поставили бы на вид после провала авантюры с притаскиванием к переговорному столу сепаратистов.

А после телефонного разговора с Владимиром Путиным история с подлогом повторилась, и снова пришлось прибегнуть к редактуре официального текста. Он был опубликован на официальном сайте премьера, потом удален и снова возвращен. Из содержания были убраны фрагменты, порочащие образ страны-вассала, которая наловчилась расплачиваться за политическую недееспособность субъектностью.

Вроде бы позорные мотивы удалось спрятать, но Армения от литературной подчистки не усилилась.

Пашинян позаботился о том, чтобы отыграться за провалы. Банальную ответку в стиле «ара мы сами с усами» озвучил министр обороны Тоноян, наивно пригрозив Азербайджану.

Его ложный замах – пустой номер. Можно подумать, что сильным звеном является не Азербайджан, а Армения, где бунтуют солдаты и офицеры, которых за провинность и нарушения устава наказывают отправкой в Карабах. Некогда цветущий азербайджанский регион сепаратисты превратили в черную дыру, которой пугают немощных служак из малообеспеченных семей, дистрофиков и непригодных для армии.

Как гласит восточная пословица, пустой казан громче звенит. Нет у деморализованной армии Пашиняна-Тонояна сил для наступательной стратегии. Да и вообще Армения – страна, лишенная стратегического потенциала, потому завела карабахский процесс в тупик.

Ереван в цейтноте, и ему не на кого пенять. Сам подвел дело к критической развязке, где остался один выход – военное решение.

Москве при складывающихся обстоятельствах будет выгоднее развернуть процесс в русло прагматизма и не мешать Баку сделать свое дело. Оно пойдет и на пользу региональным игрокам, которые не меньше Азербайджана заинтересованы в окончании карабахской одиссеи. Все остальное – дело техники.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az