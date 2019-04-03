Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море.

Как передает ТАСС, соглашение подписано в городе Актау 12 августа 2018 года. Оно применяется к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.

«Действия военных кораблей и воздушных судов сторон должны осуществляться в соответствии с положениями соглашения без ущерба для суверенных и исключительных прав государств сторон и не должны приводить к неоправданным помехам осуществления суверенных и исключительных прав сторон», — говорится в заключении Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

В соответствии со статьей 3 соглашения стороны должны принять меры по неукоснительному соблюдению командирами своих военных кораблей Международных правил предупреждения столкновения судов в море 1972 года. Военные корабли и воздушные суда сторон при установлении радиосвязи используют позывные на английском языке. Радиосвязь осуществляется на английском или других приемлемых языках.

Военные корабли и группы военных кораблей сторон в районах прохождения трасс подводных кораблей и трубопроводов, а также расположения искусственных островов, установок, сооружений должны воздерживаться от любых действий, представляющих угрозу для этих объектов их деятельности.

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