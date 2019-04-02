Практически каждый второй гражданин РФ (48%) придерживается мнения, что России и Белоруссии достаточно иметь хорошие добрососедские отношения, а в объединении двух государств в одно нет необходимости. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

2 апреля 1996 года был подписан Договор о создании Сообщества России и Белоруссии. В 1999 году, то есть 20 лет назад, был подписан Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.

По данным социологического исследования, 18% сограждан хотели бы видеть будущее России и Белоруссии как единого государства, созданного на равноправной основе. 17% участников опроса полагают, что Белоруссия могла бы войти в состав РФ на правах одного или нескольких субъектов Федерации.

Социологи отмечают, что 10% россиян хорошо знают о Союзном государстве России и Белоруссии, 39% участников опроса сообщили, что об этом слышали что-то, но без подробностей. 51% респондентов сообщили, что впервые слышат об этом.

По данным исследования, более трети сограждан (37%) считают нынешние отношения между двумя странами дружественными и добрососедскими, 30% участников опроса — нормальными и спокойными.

Во враждебный характер российско-белорусских отношений верят 1% опрошенных, 9% респондентов считают, что отношения между Москвой и Минском в настоящее время напряженные, и 15% сограждан считают отношения прохладными.

Половина россиян (51%) считают, что направленность развития отношений между Россией и Белоруссией в течение последнего года позволяет ожидать сохранения этих отношений на прежнем уровне, улучшения отношений ожидают 14% участников опроса, а 22% респондентов ждут ухудшений, отмечают социологи ВЦИОМ.

«Данные опроса напомнили известную пословицу: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Россияне хорошо относятся к братскому народу, но реализация идеи объединения государств вызывает настороженность. Причина — латентный страх, что такое решение может привести к неоднозначным последствиям для экономики России. Такое восприятие ситуации формирует и фокус оценки Союзного государства, и перспектив российско-белорусских отношений», — комментирует данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Minval.az