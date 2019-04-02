И вот он, самый счастливый день в жизни каждой женщины – свадьба! Белое платье, макияж и прическа (каких, наверняка уже больше никогда не будет), зеркала и свечи, танец жениха и невесты, свадебный торт… Порог супружеской спальни (иногда с тетечкой-наблюдателем под дверью)… Пролетит-прошумит «медовый месяц» и начинается супружеская жизнь – со всеми ее радостями, и, к сожалению, огорчениями.

Истории, о которой мы хотим рассказать – одни из сотен тысяч, пусть и никому не рассказанных, но, несомненно, пережитых многими.

Невыдуманные истории

Элеаноре (имя изменено из соображений этики) 24 года. Девушка приехала в Баку из Гахского района к своему жениху, с которым была помолвлена с 17-ти лет. Парень сначала учился в «Нархозе», а потом, уже на 4-м курсе, решил создать семью. Его родители продали свой дом в районе, приехали в Баку и купили небольшой дом в одном из бакинских поселков. Несколько лет семьи усиленно готовились к предстоящей свадьбе: покупали приданое, мебель, ковры, занимались ремонтом дома, а уже ближе к наметившейся торжественной дате рассылали приглашения родственникам и друзьям. Таким образом, предсвадебный год пролетел незаметно – в хлопотах и заботах. И вот наконец-то молодожены начали совместную жизнь под общей крышей. Но, как оказалось, этот дом, в котором Элеанора мечтала обрести семейное счастье, был вовсе не домом ее мужа, а, скорее домом его матери, с первого же дня заявившей: тут я устанавливаю правила. Элеанора, воспитанная в традиционном духе, старалась не перечить свекрови, пыталась всячески ей угодить. Но все что она делала, вдребезги разлеталось о непоколебимый и скверный характер матери мужа. Элеанора утверждает, что до свадьбы свекровь была очень спокойной и даже дружелюбной, но как только девушка переступила порог дома в качестве жены, женщину слово поменяли. Муж в передряги не вступал, хотя все же нет-нет да пытался урезонить мать, за что получал такие моральные «оплеухи», что надолго уходил из дома, иногда возвращался чуть ли не под утро. Когда Элеанора забеременела, свекровь чуть подобрела, но когда врач через пару месяцев определил, что родится девочка, все началось по новой, но на этот раз Элеанору к тому же обвинила в неполноценности: «ты ни на что не годна, даже сына родить не можешь, одной дурой на свете больше станет»…

Врач строго-настрого предупредил: нервничать ни в коем нельзя. Но жизнь распорядилась иначе…. Потеря ребенка стала страшным ударом для Элеаноры: молодая женщина, оплакав свое горе, надолго замкнулась в себе, перестала есть, по ночам ее мучали приступы удушья. Муж реально опасался за ее рассудок, но именно в эти страшные дни мать поставила перед сыном ультиматум: либо я, либо она («эта психически больная корова»). Ошеломленный этой фразой, муж занялся поисками съемного жилья.

… Переезд был бурным: свекровь кричала, что у нее нет больше сына, проклинала свою невестку и даже зловеще предрекла: ты мертвых детей будешь рожать за то, что отняла у меня единственного сына.

С момента ухода молодоженов из дома родителей прошло уже 3 года. Элеанора и ее муж по-прежнему снимают квартиру, но к концу этого года уже хотят приобрести собственное жилье. После ухода из дома свекрови муж сменил работу, Элеанора проходит обучение в одном из столичных салонов красоты, скоро получит сертификат. Но вот с детьми пока что не получается. Врач считает, что это временно, так как молодая женщина перенесла очень сильный шок. Но Элеанора считает, что во всем виновата свекровь, проклявшая ее в день отъезда. Но тем не менее, надежды не теряет, тем более что муж очень хочет девочку, которую планирует назвать именем своей матери, но обещает, что при этом будет воспитывать ее совсем в другом – правильном — русле.

А вот 32-летней Гамиде повезло намного меньше. Прожив в доме свекрови 6 лет, женщина так и не смирилась со вздорным нравом матери мужа, и уже сама поставила мужу условие: либо мы живем отдельно от свекрови, либо разводимся (сыну Гамиды на тот момент было 4 года). По ее словам, муж даже бороться не стал, а просто ответил: лучше развод, чем постоянно перед матерью краснеть за «такую жену» («такой» Гамида стала из-за того, что не желала, чтобы в дела молодой семьи постоянно вмешивалась свекровь). Кроме того, по словам Гамиды, свекровь потихоньку учила внука называть ее мамой, а Гамиду – тетей. Но у свекрови были фантазии и пострашнее: после очередного скандала между невесткой и свекровью на телефон Гамиды по вечерам (именно в те часы, когда муж возвращался с работы), стали поступать звонки от незнакомых мужчин. И всякий раз свекровь оказывалась рядом, слушала и комментировала: «приличной женщине не станет кто попало звонить, делают вид, что «не туда попали»… Туда попали!». И тут же ее следующий вопрос адресовался собственному сыну: «Ты кого в дом привел, а? От ее мужиков отбоя нет, весь телефон оборвали». Гамида была уверена, что именно свекровь раздала ее номер своим знакомым, чтобы женщину донимали постоянными звонками.

После развода свекровь не оставлял Гамиду в покое, предъявляя права на внука. Дважды подавала в суд, чтобы ребенок жил с отцом и бабушкой, так как его мать «неадекватная женщина легкого поведения». Скоро должен состояться еще один процесс…

Я сына для себя рожала!

Говорят, хорошая свекровь всегда помнит, что и она когда-то была невесткой. Но это только в том случае, если свекровь действительно ХОРОШАЯ: понимающая, сочувствующая, помогающая. Но если мышление настроено на более примитивную волну собственницы, то невестка – даже самая покорная, — всегда будет врагом №1, так как:

А. Две женщины на одной кухне никогда не уживутся

Б. Любая мать своего сына просто так не отдаст

В. Зависть.

На последнем факторе, скорее всего, следует поставить точку. Но и второй пункт – очень сильный фактор, ну уровне инстинкта.

Автор заметки был чрезвычайно удивлен, когда несколько лет назад услышал из уст беременной коллеги, с которой работал в одном из изданий, что (цитирую) «Я теперь понимаю свою свекровь и уже заранее ненавижу ту змею, которая уведет у меня моего сына». Причем, коллега эта с первого дня своего замужества постоянно жаловалась на «змею-свекровь», которая не дает спокойно дышать своими упреками и скандалами, пиком которых всегда бывает одна и та же сакраментальная фраза: «Ты украла у меня моего сына. Это мой сын и мой дом, а ты в доме этом всего лишь приживалка!».

Из диалога с коллегой автор этих строк сделал вывод, что видимо, аналогичное чувство у очень многих женщин впитывается с молоком матери и передается на исключительно генном уровне.

Говорят, что в раю пустуют два кресла: для хорошей свекрови и для хорошей невестки

Но психолог Азад Исазаде не совсем согласен с номинацией конкурентки на пустующее кресло №2, хотя, согласно его компетентному мнению, в отношениях между свекровью и невесткой, так или иначе, лежат конкурентные ощущения:

— Начнем с известного исторического факта о том, что у некоторых африканских народов, живущих большими племенами, до сих пор существуют обычаи, по которым свекровь с невесткой (а теща с зятем) могут встречаться только лишь на больших общеплеменных праздниках. К примеру, на Соломоновых островах свекровь и невестка, живущие в одном доме, не могут не только одновременно выполнять какую-либо работу, но и одновременно находиться в хозяйственной части дома. Конечно, эти факты убеждают, что проблемы везде одинаковы, но вряд ли они могут нас успокоить. Особенно в том случае, когда межродственные конфликты являются не любопытным историческим фактом, а повседневной реальностью. И наверняка то обстоятельство, что напряженность отношений невестки и свекрови была признана всем человечеством во все времена, все же не удерживало вас от желания совершить революцию в отдельно взятой семье. И последствия таких революций бывают самыми разными: согласно вашим историям, более спокойная и терпеливая Элеанора победила (хотя какой ценой далась ей эта победа!), а бунтарка Гамида пострадала из-за попытки жить по своим правилам. Но, тем не менее, есть и третий вариант – ваша коллега, которая едва забеременев сыном, уже начала ненавидеть свою будущую невестку. Это вовсе не феномен, объяснения этому есть, и поведение свекровей вполне естественно. Посудите сами: мать родила сына, вырастила, воспитывала, кормила, переносила с ним инфекционные болезни, не спала ночами, водила в школу, затем переживала и поддерживала, когда сын поступил в институт, служил в армии. И, конечно же, любая мать воспринимает своего ребенка как самого умного и красивого. И вдруг в его жизни появляется какая-то женщина и отрывает от матери. Плюс эта женщина молодая и красивая, и сын, прежде беззаветно любящий только свою мать, вдруг неожиданно вступает в новую фазу любви – плотской, физиологической.

Давайте задумаемся: в основе сыновней любви лежит Эдипов комплекс (в нормальном понимании этого термина). Ведь самой любимой с детства женщиной у сына является его мама. Дочка любит отца – это первый объект ее любви. Так и получается, что чаще всего неосознанно (но вполне закономерно) мы выбираем себе спутников жизни, чем-то похожих на наших родителей. Кроме того, женитьба сына – это довольно сильный стресс для матери, ибо начинается новая фаза жизни. Дальше вступает в свои права уровень воспитания, уровень культуры, терпимости, эмоциональной сферы. Жизнь сына с приходом в нее жены меняется, и эти перемены в большинстве случаев не нравятся матери. Кто-то болезненно реагирует, кто-то молчит, кто-то ворчит. НО! Поставить себя выше невестки – сидит в подсознании любой женщины, чей сын женится. Причем, даже если эта невестка – ее собственная племянница, которую свекровь знает чуть ли не с момента рождения. Но даже в этом случае начинаются прыжки по тем же граблям. Ну и что, что племянница? Конкурентка! Иногда из-за такой поставки вопроса родные сестры становятся врагами, потому что они конфликтуют на почве своих детей. Кстати, это тот же самый Эдипов комплекс: все равно, какая бы золотая невеста не была, тем не менее «она НЕ ТАК смотрит за моим сыном, она НЕ ТАК делает то-то или то-то». Мало кто из женщин умеет правильно осознать, что жена сына (и тем более, если у них есть дети) это отдельная семья, главой которой является сын, а, стало быть, решения принимает он, а не его мама.

Кроме того, прежде всего, это должен понимать сам сын, который, став мужем, должен сразу и навсегда четко и деликатно расставить приоритеты. А мать… Мать по любому будет дрожать над своими 20-30-40- (и так далее)-летними сыновьями, и этого чувства из женского сознания не вырвать. Но невестка – это всего лишь видимая часть айсберга. А теперь давайте вспомним, сколько решений мать с детства принимает за своего сына: в какой школе он будет учиться, что он будет есть, что носить, с кем дружить, в какой институт он поступит. Мать считает сына своей собственностью, и даже если она в сердцах отвесит сыну подзатыльник и ей кто-то сделает замечание, дескать, нельзя бить детей, она обязательно ответит: это МОЙ ребенок. Как хочу, так и поступаю. В то время, когда человек должен понимать: ребенок – член общества с момента рождения, и относиться к нему и к его решениям нужно с уважением и пониманием. Ребенок – не наша собственность, он – живой человек, со своим сложным мироощущением, которое, согласно тенденции движения времени, зачастую не совпадает с выбором и мнением родителей – людей старшего поколения. Но, великому сожалению, на востоке дети редко бывают самостоятельными так как растут в ортодоксальных семьях, и отношения в этих семьях зиждутся исключительно на многовековых традициях.

Кроме того, существует еще одна причина: биологическая. И удивляться этому не нужно. Дело в гормональных изменениях, происходящих в организме женщины примерно в то время, когда ее взрослые дети создают свои семьи. Климакс не является болезнью, но, тем не менее, оказывает существенное влияние на все системы организма. Изменения могут коснуться и черт характера, и настроения. Раздражительность, вспыльчивость, излишняя эмоциональность сказываются на отношениях не лучшим образом, но это — одна из особенностей климактерического периода, справиться с которой женщина не всегда может. К тому же многие женщины (по разным оценкам, от 65 до 80%) переносят этот период достаточно тяжело и в психологическом плане, воспринимая его как надвигающуюся старость. И все подтверждения этого: изменения фигуры, морщинки на лице, ослабление внимания со стороны партнера — воспринимаются иногда очень болезненно. Вы оказываетесь без вины виноватой, будучи для свекрови еще одним напоминанием о возрасте. Ведь теперь ваша свекровь не только мама, она уже почти бабушка. Кого-то эта мысль радует, а кого-то просто повергает в шок. Но все же самый лучший вариант для любой молодой семьи – жить отдельно. Таким образом больше шансов сохранить со свекровью относительно нормальные отношения.

Яна Мадатова

Minval.az