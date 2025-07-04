Комиссия по телевидению и радиовещанию Армении опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность деятельностью российских телеканалов, транслируемых в стране. По мнению регулятора, такие каналы, как «Первый канал. Всемирная сеть» и «РТР-Планета», периодически создают атмосферу ненависти и вседозволенности, что противоречит духу армяно-российского сотрудничества.

Комиссия напомнила, что соглашение о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций, подписанное правительствами Армении и России в 2020 году, предполагало развитие дружественных отношений между двумя странами. Однако, как отмечается в документе, в ряде программ на российских телеканалах регулярно нарушаются как условия соглашения, так и законы Армении. Некоторые передачи, по утверждению регулятора, содержат оскорбительные высказывания в адрес армянского народа, государственных институтов и граждан страны.

Особое внимание регулятор уделил пункту соглашения, согласно которому российские телеканалы обязуются не допускать вмешательства во внутренние дела Армении. Однако, как подчеркивается, на практике это требование систематически нарушается. В передаваемых программах наблюдаются дезинформация, эмоционально окрашенные и агрессивные высказывания, подменяющие факты, а также попытки оправдания насилия.

Комиссия заявила, что получает многочисленные жалобы от граждан, требующих не допустить превращения армянского медиапространства в площадку для внешней пропаганды. По мнению регулятора, подобный контент не способствует взаимному уважению между обществами Армении и России.

Отмечается, что несмотря на попытки наладить диалог с российскими партнерами, каналы продолжают транслировать контент, вызывающий обеспокоенность.

«Мы подтвердили нашу позицию: общественный мультиплекс Армении не должен использоваться для продвижения политических повесток других стран. Медиаполе страны должно быть свободным от манипуляций, пропаганды и провокационного вмешательства», — подчеркивается в заявлении.