Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что уровень поддержки протестующих, которые перекрывают улицы городов страны, постоянно снижается, так как обычные люди не согласны с происходящим.

«Не стройте иллюзий. С каждым днём поддержка блокад и политических сил, стоящих за ними, стремительно падает. Потому что люди этого не хотят», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что власти страны полностью контролируют ситуацию. Он отметил, что правоохранительные органы делают всё, чтобы никто не пострадал вопреки провокациям и «геройские поступки» большинства демонстрантов в итоге заканчиваются слезами у полицейских участков.

«Нельзя нападать на тех, кто избегает уличных блокад. За это надо нести ответственность», — отметил Вучич.

Президент страны поблагодарил сотрудников правопорядка за их трудную работу.