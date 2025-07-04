Глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках совещания с представителями кабмина республики заявил, что непосещение им каждого совещания не означает его смерть.

В последние месяцы в СМИ и социальных сетях распространяется информация об ухудшении здоровья главы Чечни.

«Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», — сказал Кадыров.