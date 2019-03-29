В рамках рабочего визита в США министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 29 марта встретился с помощником генерального секретаря ООН по вопросам верховенства права и институтам безопасности, Александром Зуевым.

Как сообщает МО АР, в ходе встречи была высоко оценена деятельность Азербайджана в рамках ООН, а также участие наших миротворцев в различных миссиях, в том числе их вклад, внесенный в поддержание международного мира и безопасности, обсуждены перспективы участия наших военнослужащих в миротворческих операциях.

Minval.az