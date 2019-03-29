Находящийся с рабочим визитом в США министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 29 марта принял участие в состоявшейся в Нью-Йорке министерской конференции ООН по поддержанию мира на уровне министров обороны.

Как сообщает МО АР, на конференции, являющейся продолжением встреч, посвященных обеспечению миротворчества во всем мире и ускорению работ, проводимых в глобальном масштабе в этой сфере, обсуждались вопросы, касающиеся поддержания международного мира и безопасности, развития дружественных отношений между государствами, достижения международного сотрудничества и другие аспекты.

В ходе конференции также состоялся обмен мнениями по улучшению планирования миротворческих операций, скорейшему выполнению принятых решений, дальнейшему обеспечению и обучению миротворцев ООН, а также защите гражданского населения, в частности женщин и детей в конфликтных зонах.

Minval.az