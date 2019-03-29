Соединенные Штаты Америки считают Азербайджан стратегически важной страной и привержены принципу углубления и расширения сотрудничества по всем интересующим сферам.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал новоназначенный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на встрече с членами Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

Посол выразил благодарность палате за усилия по улучшению деловой среды в стране, способствованию усиления диалога между правительством, предпринимателями и потребителями, разработку «белого документа», отражающего рекомендации по совершенствованию бизнес-среды в стране, а также за расширение охвата сотрудничества между США и Азербайджаном.

Отметим, что Эрл Литценбергер был утвержден сенатом в качестве посла в Азербайджане второго января 2019 года.

Во встрече приняли участие свыше ста членов и партнеров AmCham, а также представители дипломатического корпуса.

Minval.az