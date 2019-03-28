Согласно информации, представленной посольством Азербайджана в Польше, на вывеске, установленной перед рестораном Little Armenia в городе Познань, представлено изображение, ставящее под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана, на вывеске Армения включает азербайджанские территории, оккупированные ею.

«Посольством Азербайджана были приняты незамедлительные меры по изъятию данной вывески с фасада ресторана.

В связи с этим были направлены протестные письма в соответствующие органы Польши и проведены необходимые встречи.

Благодаря принятым мерам данное изображение было убрано.

Хотели бы отметить, что деятельность, ставящая под сомнение территориальную целостность Азербайджана, а также вся незаконная экономическая и другая деятельность, осуществляемая на оккупированных территориях Азербайджана, постоянно находится в центре внимания нашего МИД и диппредставительств», — говорится в информации.

Minval.az