Находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям – руководителем Департамента миротворческих операций, господином Жан-Пьером Лакруа.

Как сообщает МО АР, господин Ж.П.Лакруа высоко оценил деятельность Азербайджана в миротворческих операциях, проводимых по сей день, в частности в миссии в Афганистане, и, как продолжение поддержки международной безопасности, участие азербайджанских военнослужащих в миссии, проводимой в Республике Южный Судан.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение своим участием в министерской конференции ООН по поддержанию мира, которая состоится на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миротворческие операции ООН.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны проинформировал заместителя Генерального секретаря ООН об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, и довел до его сведения несоблюдение Арменией требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Министр обороны отметил, что Азербайджан привержен мирному решению конфликта, однако, в то же время, наша страна оставляет за собой право любым способом освободить свои земли от оккупации в соответствии с хартией ООН.

В ходе встречи стороны также провели широкий обмен мнениями о перспективах участия нашей страны в миротворческих операциях ООН.

Minval.az