С 31 марта Turkish Airlines открывает прямые рейсы Анталья-Баку-Анталья, говорится в сообщении авиакомпании.

На первом этапе рейсы будут выполняться три раза в неделю с 31 марта по 29 мая. В этот период рейс Анталья-Баку будет выполняться по понедельникам, средам и воскресеньям, а обратный рейс из Баку в Анталью будет выполняться по понедельникам, вторникам и четвергам.

С первого июня рейсы Анталья-Баку-Анталья будут выполняться регулярно.

Время рейсов указано местное: Анталья-Баку (AYT BAK) 23:55-03:40 Баку-Анталья (BAK AYT) 05:15-70:25

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