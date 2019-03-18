В Киеве на Оболонском проспекте вечером в воскресенье, 17 марта, неизвестные подожгли магазин Roshen. Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания.

Никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества.

Начато досудебное расследование. Найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.

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