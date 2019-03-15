Депутат парламента Чечни от «Единой России», бывший министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев заявил, что не любит русских и не говорит с ними. Об этом политик сказал в прямом эфире в Instagram. Видео с признанием единоросса опубликовал в Twitter оппозиционер Алексей Навальный.

«Я падишах моего народа — чеченец. Я с русскими никогда не разговариваю. Я русским никогда слово не говорю. Я никакому русскому не сдавался [во время войны в Чечне], — утверждает Ханбиев. — У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я сын Ичкерии!»

«Падишах моего народа — чеченец, а я — сын Ичкерии».

Депутат «Единой России» заявил, что он не любит русских и не разговаривает с ними. pic.twitter.com/bG92PMIQRL — Alexey Navalny (@navalny) 14 марта 2019 г.



На сайте чеченского отделения «Единой России» говорится, что Магомед Ханбиев является членом фракции партии власти в парламенте Чечни, входит в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Награжден орденом Кадырова, орденом «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике».

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