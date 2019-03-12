10 марта в Набережных Челнах (Татарстан, Россия) сотрудники правоохранительных органов задержали местного активиста Карима Ямадаева, его подозревают в установке инсталляции в виде надгробия президента Владимира Путина у входа в здание местного Следственного комитета. Об этом сообщает «МБХ медиа», ссылаясь на правозащитника Рузиля Мингалимова.

«Карима забрали из дома в 6 часов вечера. На него составили протокол за то, что он 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил это надгробие», – рассказал правозащитник.

«Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина». В телеграм-канале «Бессрочка | Челны» появились фото с надгробием с фотографией Путина. Фото: Twitter/Денис Стяжкин pic.twitter.com/Jdk0WCCYSK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 марта 2019 г.

В отношении Ямадаева, который участвовал в протестах против ограничений свободы интернета в РФ, составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции.

10 марта неизвестные установили памятник с портретом Путина. На черном надгробии была размещена фотография президента, его инициалы и надпись: «1952–2019».

В то же время, по сообщениям Медузы, фото с надгробием активно удаляют из российской соцсети Вконтакте. Администраторы групп, где было размещено фото, уверяют в том, что они не причастны к его уничтожению – фото спрятала сама соцсеть. В пресс-службе «Вконтакте» пояснили, что получили «множество жалоб» на фотографию и расценили ее, как «ложное сообщение о гибели известного человека» и решили, что изображение «вводит пользователей в заблуждение».

Minval.az