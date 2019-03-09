В ходе официального визита в Иран министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился со спикером Исламского консультативного совета Али Лариджани.

Эльмар Мамедъяров передал искренние приветствия председателя Милли Меджлиса Азербайджана Огтая Асадова спикеру Исламского консультативного совета Али Лариджани.

На встрече стороны говорили о развитии двусторонних отношений между двумя странами, в том числе политической, экономической, культурной и других сферах, передает Report.

Эльмар Мамедъяров проинформировал Лариджани о текущих двусторонних экономических проектах, оценил деятельность Межгосударственной совместной комиссии двух стран. Министр отметил, что Межпарламентская группа дружбы способствует развитию отношений между нашими странами.

Спикер Исламского консультативного совета Али Лариджани сказал, что парламент Ирана полностью поддерживает развитие отношений с Азербайджаном. Он подчеркнул ускорение реализации проектов, осуществляемых в настоящее время между двумя странами.

Эльмар Мамедъяров проинформировал собеседника о текущем состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. По его словам, Азербайджан выступает за мир и стабильность в регионе.

Али Лариджани отметил, что поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров. По его словам, официальная позиция Ирана была высказана начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенантом Мухаммедом Багири во время его визита в Азербайджан. Спикер Исламского консультативного совета Ирана подчеркнул, что поддерживает урегулирование Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Minval.az