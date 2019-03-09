В рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Иран состоялась встреча с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Министр поздравил иранскую сторону по случая открытия железной дороги Решт-Казвин. В свою очередь, Роухани выразил благодарность за участие азербайджанской высокопоставленной делегацией в церемонии открытия.

Стороны обсудили вынесенные на повестку дня экономические проекты, между двумя странами, сообщает Trend.

Роухани выразил удовлетворение развитием ирано-азербайджанских связей, а также отметил, что все ветви власти Исламской Республики поддерживают развитие связей с Азербайджаном. Роухани отметил, что Иран поддерживает мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем дипломатических переговоров в рамках территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

Мамедъяров представил президенту Ирана пригласительное письмо на саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения, который состоятся 25-26 октября в Азербайджане.

Президент Ирана поддержал сотрудничество между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах и положительно оценил сотрудничество между Азербайджаном, Россией и Ираном, отметив значимость проведения очередного саммита глав государств. Была отмечена важность продолжения сотрудничества в формате Азербайджан-Иран-Турция и Азербайджан-Иран-Турция-Грузия.

Minval.az