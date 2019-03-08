Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анна Акопян – во время интервью Общественной телекомпании Армении назвала причины, по которым посетила вместе со своим супругом Брюссель.

«Посетила Брюссель, поскольку подобные визиты, когда я не включена в официальный состав делегации, но могу сопровождать своего супруга, являются единственной возможностью, чтобы общаться друг с другом. Почему это единственная возможность? Поскольку мой супруг уходит на работу, каждый день выходит из дома в 7:30 утра и в лучшем случае возвращается в 21:30-22:30 или позднее. Если даже он возвращается в 21:30, то закрывается в своем кабинете и продолжает работать. Выходит, мы неделями не общаемся, и это факт», – отметила А. Акопян.

По её словам, они не пытались скрыть факт визита, об этом не было объявлено официально, поскольку А. Акопян не входит в состав делегации, официально не сопровождала супруга.

На замечание журналиста, что она отправилась в Брюссель на официальном самолете, А. Акопян ответила: «Этот самолет, так или иначе, отправляется в Брюссель, и никто не занимает то место, которое обычно рассчитано для меня. То есть, этот самолет в любом случае бы вылетел – будь я на борту или нет.

Когда мой супруг отправляется куда-то с визитом, для него бронируют номер в гостинице, который оплачивается. Причем, для глав государств существуют определенные стандарты, что предполагает не только номер высокого класса, а большие номера со всеми удобствами, в которых можно иногда разместить даже больше одной семьи.

И я надеюсь, что место в этой спальне, где я должна ночевать, также остается свободным, даже, если в ходе того или иного визита я не бываю рядом со своим супругом, к примеру в Брюсселе или Швейцарии. Иными словами, мой визит и мое пребывание там – не увеличивает расходы бюджета. Вместо этого я могу проводить со своим супругом в самолете около 5 часов. По той же причине в самолете находилась также наша дочь – Мариам».

По её словам, для Мариам Пашинян был забронирован отдельный номер, за который супруги заплатили из личных средств.

Отметим, ранее ереванская газета «Грапарак», ссылаясь на свои источники в армянских кругах Бельгии, указывало, что весь дипкорпус был занят, развлекая жену и дочь премьера.

Их водили в рестораны и брендовые магазины, но пытаясь скрыть от сопровождающих делегацию журналистов. Ранее Анна Акопян с премьером отправилась в Давос, однако о ее визите объявлено не было.

Minval.az