Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову и бывшего генерального директора узбекской дочерней компании МТС ООО Уздунробита Бехзода Ахмедова обвинили в США в отмывании денег и получении взятки в 865 миллионов долларов. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено «по крупнейшему в истории закона об иностранных коррупционных практиках случаю».

По словам помощника генпрокурора, дочь экс-президента Узбекистана обвиняется в использовании своего служебного положения для вымогательства и получения взяток на сумму более 865 миллионов долларов от трех публичных телекоммуникационных компаний и последующем отмывании этих взяток через финансовую систему США.

Кроме МТС в тексте также сообщается о вымогательстве у Vimpelcom LTD (Билайн − ред.) и Telia Company AB (Telia).

По версии следствия, в коррупционной схеме операторы связи передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране.

Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом, в рамках которого выплатит суммарно 850 миллионов долларов США.

Ранее прокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнару Каримову, которая находилась под домашним арестом, переводят в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания.

Minval.az