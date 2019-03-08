Генпрокуратура Узбекистана заявила, что дочь первого президента страны Гульнара Каримова, которой ранее отправили в колонию, не покончила с собой и продолжает отбывать наказание. Об этом в пресс-службе надзорного ведомства сообщили изданию «Новости Узбекистана».

«Никакого суицида или попытки суицида, и тем более убийства не было. Гульнара Каримова в установленном порядке сейчас отбывает наказание. Это очередные инсинуации вокруг этой резонансной темы», — заявили в генпрокуратуре. Такое же заявление ведомства приводит «Интерфакс».

О том, что Каримова покончила с собой в колонии ранее со ссылкой на источник сообщило узбекское информагентство Worldnews.uz. Собеседник агентства связал это с ужесточением наказания.

6 марта стало известно, что суд ужесточил наказание Каримовой в связи со «злостным нарушением режима» перевели в колонию общего режима. По данным правоохранительных органов, она самовольно покидала жилье в ноябре 2018-го, а также пользовалась средствами связи, включая интернет и препятствовала возмещению ущерба по ее делу. Ранее она отбывала наказание под домашним арестом.

Minval.az