Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину обновил минимум за всю историю опросов ВЦИОМ с 2006 года. По последним данным, он равен 32 процентам, сообщается на сайте ВЦИОМ.

20 февраля — за неделю до послания Федеральному собранию — Путину доверяли 32,8 процента россиян, через неделю после — 32 процента. При этом рейтинг недоверия президенту незначительно опустился — с 6,6 до 6,5.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что изначально послание президента должно было пройти в марте, но его перенесли. Источник издания не исключал, что это сделали, чтобы остановить падение рейтинга.

В итоге выступление Путина перед Федеральным собранием стало самым непопулярным за последние шесть лет. Эксперты связывают неудачи президента с реформами, которые были проведены в 2018 году. Речь идет о повышении пенсионного возраста и ставок НДС.

Minval.az