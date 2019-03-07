Российские власти продолжают подозревать, что во время апрельской революции 2018 года был реализован заговорщицкий сценарий, в котором свою роль играли и тогдашние власти Армении. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

«Прежние власти примерно год пытаются убедить российских партнеров в том, что они ни в чем не виноваты, что они никак не содействовали Пашиняну в процессе его прихода к власти. На днях один из армянских деятелей нам рассказал о том, что Путин лично в его присутствии пожаловался на Сержа Саргсяна. Президент России сказал: столько лет дружили, но до ухода в отставку он ни о чем не предупредил меня, не проинформировал об этом, согласно элементарной этике, Саргсян должен был позвонить мне, потом только выступить с заявлением об отставке», — отмечает издание.

Minval.az