Армянские депутаты предлагают переименовать спортивную школу фигурного катания имени Ирины Родниной, пишет газета «Жаманак».

«Некоторые депутаты намерены выступить с предложением к Совету старейшин Еревана изменить принятое в 2015 году решение и переименовать школу», – пишет газета.

Причиной подобного отношения стало участие Родниной в шествии, прошедшем в Баку по случаю годовщины геноцида в Ходжалы. Роднина является членом армяно-российской межпарламентской комиссии.

Спортивная школа открылась в Ереване в декабре 2015 года. Тогда в церемонии открытия принимали участие третий президент Армении Серж Саргсян, мэр Еревана Тарон Маркарян и другие официальные лица.

Minval.az