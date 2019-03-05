Двое активистов общественного проекта «Декоммунизация» задержаны у Некрополя у Кремлёвской стены, где проходила акция коммунистов с возложением цветов и венков к могиле бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина.

Об этом задержанные рассказали изданию «ОВД-Инфо», задержание одного из них снял телеканал «Дождь».

На видео видно, как активист Евгений Сучков бросил в памятник Сталину надломленную гвоздику и выкрикнул: «Гори в аду, палач народов, убийца женщин и детей». Вторая, Ольга Савченко, рассказала, что тоже бросила в памятник переломанный цветок.

Задержанных доставили в отделение полиции «Китай-город» в центре Москвы. У них забрали паспорта, Сучкова сфотографировали «для базы».

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Коммунисты, в том числе парламентская партия КПРФ, проводят ежегодную акцию «две гвоздики товарищу Сталину» с возложением к монументу венков и цветов к могиле у Кремлевской стены на Красной площади.

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