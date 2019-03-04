В ночь с 28 февраля на 1 марта в Каракасе приземлился Boeing-777, вылетевший из Москвы рейсом авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. На это обратила внимание «Новая газета».

Согласно данным сервиса, в ночь на 1 марта самолет российской авиакомпании вылетел из Шереметьево и приземлился в Каракасе. Он находился в столице Венесуэлы полдня, после чего вылетел в сторону Африки и приземлился 2 марта в аэропорту Уганды. В этот же день самолет прилетел в Занзибар, а затем 3 марта вернулся в Каракас. По данным Flightradar24, утром 4 марта борт снова вылетел из Венесуэлы в Уганду.

Ранее телеграм-канал «Другой Ролдугин» обратил внимание, что в ночь со 2 на 3 марта самолет Ил-62 Минобороны находился в районе Каракаса, отмечает «Дождь».

28 января «Новая газета» сообщила о полете Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines из аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы. На борту самолета не было пассажиров, отмечало издание.

Кроме того, грузовой Boeing-757 российской авиакомпании «Ерофей» дважды летал из Москвы в Каракас. По информации «Новой газеты», самолет мог вывезти хранившееся в России золото, принадлежащее Венесуэле. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергала информацию о том, что в России находилось венесуэльское золота.

Minval.az