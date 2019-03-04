Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с активистами Наманганской области раскритиковал сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства обороны республики за лишний вес.

Как сообщает Радио Озодлик, президент дал им 3-6 месяцев времени для похудения. В частности, интернет-издания Kun.uz и Daryo.uz, пишут, что во время встречи с активистами Наманганской области, состоявшейся 1 марта, президент Мирзиёев особо остановился на теме избыточности веса некоторых сотрудников силовых структур.

«Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес», – цитирует слова президента Мирзиёева интернет-издание Daryo.uz.

О проблеме избыточного веса глава Узбекистана говорил и во время видеоселекторного совещания 9 ноября 2018 года, посвященного анализу результатов реформ в медицинском обслуживании.

Как подчеркнул тогда Шавкат Мирзиёев, «вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46 процентов повышенное содержание холестерина в крови, у 31 процента – высокое кровяное давление».

В декабре 2016 года Министерство внутренних дел Таджикистана потребовало от своих сотрудников избавиться от лишнего веса и следить за своим внешним видом.

Minval.az